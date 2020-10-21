Путин заявил, что у властей нет планов вводить жесткий карантин в РФ

Президент призвал развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране

Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует вводить тотальные ограничительные меры из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу возможности жестких, тотальных, как вы сказали, ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. У правительства нет таких планов", - сказал Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он отметил, что, несмотря на повышение количества зараженных коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. "Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются", - рассказал президент.

Необходимо развернуть вакцинацию по всей стране - Путин

Кроме того, глава государства заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. "Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) - продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация", - подчеркнул он.

Глава государства призвал причастных к производству вакцины предпринимателей "пошире включаться в эту работу" и обеспечить необходимое количество российской вакцины.

"Это бизнес хороший. По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 млрд долларов ежегодно. Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая яркая. Такая работа востребована у нас в стране и в мире", - сказал Путин.

Он также заявил, что вакцинация россиян от коронавируса - это главная задача, экспорт российской вакцины важен, но это второстепенный вопрос.

Президент подчеркнул, что главная задача - создать мощности для наращивания производства. "И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан Российской Федерации в первую очередь. Что касается работы на экспорт - это важная задача. Конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом - пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины", - сказал Путин.

Точечные меры по борьбе с коронавирусом будут применяться и в будущем

Глава государства также отметил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы и будут применяться и дальше.

По его словам, смертность от коронавируса подросла по сравнению с весенними показателями. "Но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. Это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения, в целом", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что все меры борьбы с инфекцией принимались в контакте и диалоге с предпринимательским сообществом.

"Правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в экономике, в отдельных отраслях", - заметил президент.

"Конечно, мы будем с вами в контакте, с вами советоваться обязательно по всем этим мерам", - сказал он, обращаясь к членам правления РСПП.