В России за сутки от COVID-19 умерли рекордные 317 человек

Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России составил 15 700, сообщает оперштаб. Накануне этот показатель составлял 16 319.

За сутки скончались от вируса 317 человек, это максимальное значение за весь период, накануне было 269 подтвержденных случаев. Общее число жертв заболевания выросло до 24 952.

За все время пандемии в стране было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах страны, больше всего в Москве - 4389. Это ниже, чем накануне, когда количество новых случаев составило 4 999.

Еще 684 случаев выявлено в Санкт-Петербурге , В Подмосковье - 466, в Нижегородской области - 332, в Ростовской области - 305, в Свердловской области - 255, в Архангельской области - 247, в Воронежской области - 243, в Красноярском крае - 237, в Забайкальском крае - 223, в Бурятии - 211, в Коми - 210, в Алтайском крае - 205, в Крыму - 203.

Поправились и выздоровели за сутки 10 952 пациентов, за весь период пандемии - 1 096 560 человек.

Новость дополняется