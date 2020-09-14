Уходящую главу Мосгорсуда наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Егорову Ольгу Александровну наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан", - говорится в указе президента.

В 2005 году Егорова указом президента была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Егорова возглавляет столичные суды с 2000 года. 11 сентября стало известно, что она подала в отставку и 22 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит ее заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда.