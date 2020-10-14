Песков призвал дождаться приговора по делу Ивана Сафронова

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Кремль призывает дождаться приговора по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, чтобы дать оценку работе правоохранительных органов по нему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что это дело, естественно, вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова. Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана. Но, вместе с тем, специфика этого дела и ряд ограничений, которые обусловлены спецификой этого дела, не позволяют придавать все детали этого дела широкой огласке. Это просто невозможно", - заявил Песков журналистам в среду.

"Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

При этом, по словам Пескова, главным критерием оценки работы следствия по делу должен быть приговор суда, а не доверие общества и журналистов к доказательствам.

"Главное - это доверие суда, главное - это судебное решение, это основной критерий. Это не общественное разбирательство. В стране есть четкое законодательство, которое не является общественным измерением", - заключил пресс-секретарь президент РФ.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест. На момент среды, 14 октября, Сафронов находится под арестом уже 100 дней.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До получения должности в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.