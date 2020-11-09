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РЖД собрались запустить "Ласточки" между Москвой и Минском

В компании также планируют увеличить количество поездов дальнего следования по РФ

РЖД собрались запустить "Ласточки" между Москвой и Минском
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и Белорусская железная дорога проработали вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" по маршруту Москва - Минск в пятивагонном исполнении. Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией, следует из сообщения РЖД.

Также отмечается, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай, Финляндию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Литва, Эстония и другие).

Новый график

РЖД в новом графике пассажирских поездов на 2020/2021 годы, который вступит в силу с 13 декабря, планирует увеличить число поездов дальнего следования, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, отмечают в РЖД.

"В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов", - говорится в сообщении.

Всего на сети в новом графике будут курсировать 596 пар поездов дальнего следования в 433 различных сообщениях, что на 13 пар поездов больше, чем в действующем графике.

Кроме того, "Российские железные дороги" отмечают, что количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 377 до 398 (почти 66,7% от общего количества пассажирских поездов). Также будет расширена география курсирования двухэтажных поездов. На 15 маршрутах будет ходить 22 пары поездов (по сравнению с 17 парами на 13 маршрутах в действующем графике). Количество дневных поездов увеличится до 90 пар на 49 маршрутах по сравнению с 82 парами на 45 маршрутах.

В частности, в новом графике начнет курсировать скорый поезд № 115/116 Томск - Адлер, "Ласточка" Ростов-на-Дону – Имеретинский курорт продлит маршрут следования до курорта Роза Хутор, а взамен поезда № 115/116 Омск - Нижневартовск начнет курсировать новый поезд № 93/94 Барнаул - Омск - Нижневартовск. Поезд № 347/348, соединяющий Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.

Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда № 83/84 Москва - Адлер и № 109/110 Москва - Анапа вместо Курского вокзала будут отправляться с Киевского вокзала, а поезд № 99/100 Белгород - Москва – с Павелецкого вокзала (вместо Курского). Кроме того, поезд № 215/216 Адлер - Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на № 113/114.

Новый график пассажирских поездов на 2020/2021 гг. вводится в действие на всей сети железных дорог РФ с 0:00 (по Москве) 13 декабря и будет действовать в течение года.

РЖД Ласточка

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