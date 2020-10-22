Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Необходимости возвращаться в России к ограничительным мерам из-за коронавируса, которые были этой весной, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия", - сказал Путин в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что российская медицина сработала эффективно в связи с вызовом пандемии, были созданы резервы коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения.

Президент заявил, что государству удалось поддержать граждан, малый и средний бизнес, а также отдельные отрасли. По его словам, сейчас экономика находится в стадии восстановления.

"У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается", - сказал Путин. По его словам, макроэкономические показатели сейчас приемлемы.