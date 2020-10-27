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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
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Определена роль бессимптомников в создании коллективного иммунитета к COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу показало, что иммунная прослойка в России формируется в основном за счет бессимптомных носителей вируса, сообщил "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Пандемия коронавируса

"Большая часть сероположительных (имеют антитела. - ИФ.) из числа участников исследования, прежде всего, относится к бессимптомникам; мы их пока не называем переболевшими. Они встретились с вирусом, их организм отреагировал выработкой антител. А доля переболевших (среди участников исследования. - ИФ.) очень маленькая: по разным регионам она колеблется от десятых долей процента до 3-3,5%", - сказал он.

По его словам, еще предстоит изучить, насколько стойкий иммунитет вырабатывается при легкой форме заболевания и при бессимптомном течении.

"Даже в ситуации с переболевшими вирусом средней тяжести и тяжелой формой, у которых выработался иммунитет, мы сталкиваемся со случаями, когда антитела у них не определяются. В случае с бессимптомным течением это встречается еще чаще, но это нормально", - сказал ученый.

Отсутствие антител у переболевших не означает отсутствие иммунитета, добавил Тотолян.

"Мы увидели, что у определенного процента переболевших через три месяца антитела не определяются. Но это не означает, что у них нет иммунитета, это означает, что доступными нам тест-системами у них антитела не выявляются. В то же время у них хорошо отреагировали показатели по клеточному иммунитету (без участия антител. - ИФ.), сформировался иммунный ответ. Но это именно у переболевших", - сказал директор НИИ.

Исследование популяционного иммунитета проходит в 26 регионах России. Первый этап исследования проводился в июне, второй - на той же выборке в конце августа-начале сентября. Уже подведены итоги второго этапа исследования по 19 регионам, из которых в девяти произошел рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза, а в шести она осталась неизменной.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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НИИ Пастера коронавирус Арег Тотолян

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