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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
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Глава "Вектора" предупредил, что вакцинация нужна и переболевшим COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Переболевшие COVID-19 не смогут сохранить иммунитет навсегда, им, как и еще не болевшим, потребуется вакцинация, предупредил директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. Он сказал это на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Пандемия коронавируса

Он сослался на данные со всего мира о том, что формирующийся во время болезни иммунитет "в большинстве случае не будет пожизненным, что потребует, безусловно, ревакцинации".

По его словам, разработанная в "Векторе" вакцина "ЭпиВакКорона", пострегистрационные исследования которых уже начались в России, подходит для такой ревакцинации.

"Реактогенная основа вакцина и отсутствие в ее составе фоновых вирусных белков предполагает ее широкое применение и при ревакцинациях как ранее переболевших, так и привитых любыми вакцинами", - сказал Максютов.

В сентябре в "Векторе" допускали, что после особо тяжелых случаев заболевания COVID-19 может возникнуть пожизненный иммунитет к коронавирусу.

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Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор Ринат Максютов Роспотребнадзор Эпиваккорона

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