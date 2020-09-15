В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В некоторых регионах России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения, сообщает Роспотребнадзор.

"В рамках первого этапа (исследований уровня популяционного иммунитета - ИФ) в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" пояснили, что серопозитивные лица - это люди, имеющие иммунитет.

"По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - говорится в сообщении.

"В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования", - отмечают в Роспотребнадзоре.