Ростовские власти обвинили завотделением ковидного госпиталя в отказе принимать тяжелобольных

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Завотделением реанимации городской больницы №20, где от нехватки кислорода умерло несколько пациентов, отказывал в приеме тяжелобольным. Об этом сообщила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова на пресс-конференции во вторник.

Она заявила, что управление здравоохранения города провело в августе проверку, которая установила, что "заведующий реанимацией Борис Розин отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медпомощи".

По ее словам, после проведенной проверки завотделением сразу ушел на больничный, а затем – в длительный отпуск, где он сейчас и находится.

"При этом продолжает посещать отделение, не регистрируясь в соответствующих журналах, тем самым нарушая технику безопасности и должностные инструкции", - добавила Кожухова.

Как сообщалось, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эту информацию, заявив, что "информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности". По их данным, в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

По факту гибели пациентов в ковидном госпитале при горбольнице №20 Ростова-на-Дону проведена проверка, в ходе которой не было выявлено перебоев в поставке кислорода в медучреждение. Возможно, была утечка кислорода из системы.

В ходе проверки также было установлено, что примерно в одно время умерли пять пациентов. А 13 пациентов умерли в течение всего дня.

Указом губернатора 27 октября освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы областного Минздрава назначен Александр Крат, который до этого занимал пост заместителя руководителя ведомства.

В этот же день свой пост покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Исполняющим обязанности руководителя горздрава назначена заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян.