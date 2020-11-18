Глава Мордовии подал в отставку

Глава Республики Мордовия Владимир Волков Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что попросил президента Владимира Путина отправить его в отставку.

Он отметил, что работать на этом посту "было не только ответственно, но и интересно".

"Но время идет. Нужно давать дорогу молодым", - объяснил свое решение Волков.

Чиновник напомнил, что за годы его работы в Мордовии ему и его землякам удалось сделать многое "в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере".

"Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне", - заявил он.

Волкову 66 лет. Он руководит Мордовией с мая 2012 года, а с 1995 по 2012 год он возглавлял правительство республики.