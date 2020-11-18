Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии подал в отставку
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что попросил президента Владимира Путина отправить его в отставку.

Он отметил, что работать на этом посту "было не только ответственно, но и интересно".

"Но время идет. Нужно давать дорогу молодым", - объяснил свое решение Волков.

Чиновник напомнил, что за годы его работы в Мордовии ему и его землякам удалось сделать многое "в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере".

"Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне", - заявил он.

Волкову 66 лет. Он руководит Мордовией с мая 2012 года, а с 1995 по 2012 год он возглавлял правительство республики.

Мордовия Владимир Волков

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесли законопроект о признании физических лиц иноагентами

Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня

Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня
Изменение Конституции

Дума приняла законы о верховенстве Конституции над международным правом

Изменение Конституции

Дума приняла закон об упразднении региональных Конституционных судов

Дума приняла закон об упразднении региональных Конституционных судов
Пандемия коронавируса

Песков заявил о праве губернатора Сипягина решать, где ему лечиться

В МГУ не увидели в дистанционке повода снижать стоимость обучения

В МГУ не увидели в дистанционке повода снижать стоимость обучения

Россияне в 2020 стали больше покупать алкоголя

В России поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19

В России поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19

Готовившие теракт на концерте Киркорова получили до 19 лет колонии

Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');