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Пригожин предложил правовую помощь главврачу Мураховскому на случай тяжбы с Навальным

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава попечительского совета медиа-группы "Патриот" Евгений Пригожин предложил главврачу омской больницы скорой помощи Александру Мураховскому безвозмездную правовую помощь, если коллектив медучреждения захочет судиться с Алексеем Навальным из-за клеветы.

Навальный попал в больницу

Об отправке такого электронного письма сообщила во "ВКонтакте" пресс-служба компании "Конкорд" Пригожина.

"Благодаря профессионализму и ответственному отношению к своему труду, коллектив БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1" спас жизнь неоднократно судимого блогера Алексея Навального. Несмотря на самоотверженный труд сотрудников БСМП №1, в результате которого жизнь указанного человека была спасена, коллектив вверенного вам учреждения подвергается необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях (в том числе преступного характера), вследствие чего некоторые из ваших коллег были вынуждены покинуть свое место работы", - написал бизнесмен.

Он предложил Мураховскому помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации как его самого, так и его коллег, отметив, что в случае получения согласия его юристы подготовят и сопроводят в суде групповые иски врачей и взыщут компенсацию морального вреда с клеветников.

В пресс-службе больницы сказали, что письмо получили в четверг. Будет ли учреждение подавать в суд, там обещали сообщить позднее.

Навальный был экстренно доставлен в БСМП №1 20 августа, после того, как впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. 22 августа омские врачи признали, что он стал транспортабельным, и разрешили перевезти его в Берлин на лечение. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявило, что Навальный перенес воздействие нервно-паралитического отравляющего вещества группы "Новичок". Эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также исследование ОЗХО. Евросоюз ввел из-за этого санкции против шести российских чиновников и института, в котором в советское время, как предполагается, был создан "Новичок".

Российские врачи не нашли в организме Навального следов отравления, омская больница настаивала, что у него случилось нарушение углеводного обмена на фоне обострения панкреатита. Состояние политика комментировали Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко и главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев.

Навальный, когда поправился, поблагодарил пилотов S7 и омских сотрудников скорой помощи за спасение его жизни. 2 октября в интервью Spiegel он напомнил, что его жене пришлось "сражаться с врачами", чтобы забрать его из омской больницы. На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает - и врет миру о "нарушении обмена веществ", - заявил политик.

Омский профсоюз врачей после этого выпустил заявление, в котором назвал слова Навального оскорбительными.

Мураховский 9 октября возглавил еще одну больницу и теперь руководит сразу двумя. Калиниченко ушел в частную клинику, объяснив, что любит хирургию больше, чем административную работу и что с Навальным его решение никак не связано.

После отравления Навального Пригожин через пресс-службу "Конкорда" отметил, что на том свете он преследовать политика не намерен, но если тот выживет, то бизнесмен заставит его ответить по всей строгости закона и погасить весь судебный долга. В интервью Spiegel Навальный исключил, что бизнесмен мог быть причастен к его отравлению.

Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального и Любови Соболь, сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд". Таким образом, Евгений Пригожин получил право лично требовать у них долг на 87,6 млн рублей по иску "Московского школьника". В октябре он заявил, что будет судиться с Навальным и его соратниками за клеветнические и оскорбительные высказывания о нем.

Хроника 20 августа – 15 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Александр Мураховский Алексей Навальный Евгений Пригожин Конкорд Омск БСМП

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