Объем продаж туров по России с кэшбэком превысил 1 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Объем реализации путешествий по России в рамках программы туристического кэшбэка превысил миллиард рублей, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Общий объем бронирования в рамках второго этапа туристического кэшбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются, прежде всего, на текущую ситуацию", - сказала она.

В ведомстве подчеркнули, что фактором, сдерживающим продажи, является распространение коронавируса. В связи с этим глава Ростуризма призвала туристов соблюдать правила безопасности во время поездок.

"Для нас и для всей отрасли безопасные путешествия - это приоритет №1. Именно поэтому все протоколы безопасности, все рекомендации, которые мы с Роспотребнадзором разработали к летнему сезону, продолжают действовать и в осенне-зимний период. Специально с учетом ситуации мы вместе с отраслью сформировали много разных предложений отдыха на природе, оздоровительных, активных туров вдали от большого скопления людей", - сказала Догузова.

Она добавила, что в рамках программы предлагается много вариантов путешествий рядом с домом, в том числе на личном автомобиле.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Кэшбэк на карту будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, тогда как ранее предел был 25 тысяч рублей. Акция продлится до 5 декабря, отправиться в путешествие участники программы могут до 10 января включительно.