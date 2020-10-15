В РСТ предложили продавать туры с кэшбэком до конца мая

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину распространить действие второй программы кэшбэка на туры как минимум до конца мая 2021 года.

"Также союз просит правительство рассмотреть возможность резервирования на следующий год средств, оставшихся от реализации программы в этом году, и организовать очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Соответствующее письмо Мишустину направил президент РСТ Андрей Игнатьев.

Программа кэшбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. По условиям второго этапа программы, туристы могут получить кэшбэк за поездки до 10 января 2021 года. Второй этап стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.

В РСТ заметили, что продление программы кэшбэка до мая поможет скорректировать загрузку отелей в России в межсезонье, что всегда было актуальной проблемой.

"Сейчас в высокий сезон качественного номерного фонда не хватает, а в низкий, который у нас длится более полугода, он не заполняется. Продление программы кэшбэка до мая поможет стимулировать загрузку отелей в межсезонье. Кроме того, вырастет глубина продаж туров, которая из-за пандемии достигла минимума", - подчеркнула Тюрина.

По словам пресс-секретаря РСТ, направленная на восстановление внутреннего туризма программа в этом случае будет вдвое эффективнее, поскольку позволит туристам комбинировать кэшбэк со скидками за раннее бронирование, которые предлагают туроператоры и отели. Кроме того, к акции в таком случае смогут присоединиться и операторы по речным круизам, которые оказались вне второго этапа программы в силу сезонности этого вида отдыха.

"У российских граждан появится возможность отдыхать и лечиться в первом полугодии 2021 года по небывало низким ценам", - отметила она.

В РСТ также попросили правительство рассмотреть возможность резервирования средств, оставшихся от реализации программы кэшбэка в этом году, и объявить очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года.

"Тем более, что для стимулирования ранних продаж, межсезонной загрузки отелей и освоения новых маршрутов программа кэшбэка может стать ежегодной и войти составной частью в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - заметили в РСТ.