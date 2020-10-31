Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об отставке на фоне дефицита воды
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не намерен подавать в отставку на фоне проблем с водой на полуострове и переходить на работу в Москве.
"Раз в две недели меня стабильно "снимают" (телеграм-каналы, некоторые СМИ и блогеры - ИФ) с должности в течение всех лет (нахождения на ней - ИФ)", - сказал Аксенов журналистам в Симферополе.
"Уже отправили? Сегодня не собирался", - отреагировал Аксенов на реплику журналистов, что ряд телеграм-каналов "отправляет" его на работу в Госдуму РФ.
"Не знаю, как дальше - как руководство страны скажет", - добавил он.
Зампред кабинета министров РФ Марат Хуснуллин, который посещал по поручению президента страны испытывающий проблемы с водой Крым, заявил, что у него "нет задачи кого-то увольнять, кого-то пугать", задача найти оптимальные пути решения проблемы вододефицита.
Сам Аксенов, комментируя вопрос дефицита воды, отметил, что строительство установок по опреснению морской воды для Крыма, который страдает из-за маловодия, может привести к удорожанию стоимости воды в регионе, однако "колоссального роста" не будет.
"Стоимость "куба" воды в Крыму - 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня стоит за "куб" 36 рублей. По сути, у нас одни из самых низких показателей в ЮФО. (. . . ) Стоимость "куба" по опреснительным установкам, если раньше - два-три года назад - начинали со 100 рублей и выше. Сегодня параметры представлены различными учреждениями: от 40 до 68 рублей за "куб" стоимость", - сказал Аксенов.
По его словам, если разницу в тарифе компенсировать, то, по подсчетам, понадобится порядка 300 млн рублей в год. "Это при 68 рублях. При 40 - практически ничего не будет, в рамках погрешности", - утверждает глава Крыма.
Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м.
Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.