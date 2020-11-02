Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Суд оставил в силе пожизненный срок для убийцы девочки в Саратове

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отклонил апелляцию 35-летнего жителя Саратова, который осужден пожизненно за изнасилование и убийство девятилетней школьницы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Теребилова.

Убийство девятилетней девочки в Саратове

По ее словам, приговор ему оставили без изменения.

Мужчина получил пожизненный срок в колонии особого режима по решению Саратовского областного суда от 24 августа.

Следствие и суд установили, что утром 9 октября 2019 года он в гаражах заметил девочку, которая шла в школу. Он напал на нее, изнасиловал, а потом задушил и спрятал тело в погребе в заброшенном гараже.

Пропавшую девочку активно искали около двух суток, а когда ее нашли мертвой, несколько сотен человек устроили у гаражей стихийную акцию. Они пытались задержать полицейскую машину, в которой, как они решили, везли подозреваемого. Убийство девочки вызвало широкий общественный резонанс, и в стране начали звучать призывы вернуть смертную казнь.

Задержанный оказался ранее судимым за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Сначала он утверждал, что самовольно захватил заброшенный гараж. Девочка, проходя мимо, якобы с ним заговорила, он испугался разоблачения и убил ее.

В июне 2020 года следствие добавило ему обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.

Хроника 11 октября 2019 года – 02 ноября 2020 годаУбийство девятилетней девочки в Саратове
Саратовский областной суд Саратов СКР Нижний Новгород

Новости по теме

Новости

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Пандемия коронавируса

Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');