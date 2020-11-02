Суд оставил в силе пожизненный срок для убийцы девочки в Саратове

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отклонил апелляцию 35-летнего жителя Саратова, который осужден пожизненно за изнасилование и убийство девятилетней школьницы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Теребилова.

По ее словам, приговор ему оставили без изменения.

Мужчина получил пожизненный срок в колонии особого режима по решению Саратовского областного суда от 24 августа.

Следствие и суд установили, что утром 9 октября 2019 года он в гаражах заметил девочку, которая шла в школу. Он напал на нее, изнасиловал, а потом задушил и спрятал тело в погребе в заброшенном гараже.

Пропавшую девочку активно искали около двух суток, а когда ее нашли мертвой, несколько сотен человек устроили у гаражей стихийную акцию. Они пытались задержать полицейскую машину, в которой, как они решили, везли подозреваемого. Убийство девочки вызвало широкий общественный резонанс, и в стране начали звучать призывы вернуть смертную казнь.

Задержанный оказался ранее судимым за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Сначала он утверждал, что самовольно захватил заброшенный гараж. Девочка, проходя мимо, якобы с ним заговорила, он испугался разоблачения и убил ее.

В июне 2020 года следствие добавило ему обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.