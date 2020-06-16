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В Саратове снесут незаконные гаражи, возле которых год назад убили ребенка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Администрация Саратова решила снести в Кировском районе города 36 самовольно построенных гаражных боксов, где в октябре прошлого года была убита девятилетняя девочка.

Здания снесут в течение двух месяцев.

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Девочка пропала рано утром 9 октября 2019 года по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан.

Тело ребенка было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома.

Подозреваемый арестован, он признался в убийстве. Согласно его показаниям, мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и завладел чужим помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Как утверждает арестованный, школьница поинтересовалась, его ли это гараж. По его словам, испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.

Арестованный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Саратов

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