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Москалькова назвала "мутантом" подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова выразила надежду, что арестованный по обвинению в убийстве девятилетней девочки в Саратове не попросит ее о помощи. "Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов", - отметила она.

Москалькова также назвала арестованного получеловеком.

Убийство девятилетней девочки в Саратове

9-летняя девочка пропала в Саратове 9 октября по дороге в школу. В ее поисках участвовали около 3000 человек. Ее нашли в ночь на 11 октября и тогда же был задержан подозреваемый. В СКР сообщили, что он признался в убийстве.

По словам следователей, это был ранее судимый мужчина. В Саратове он захватил чужой гараж. Утром 9 октября девочка проходила мимо его гаража и заговорила с ним, он испугался, что она догадается, что он захвати это помещение и его выдаст, объяснили в СКР.

"Известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - говорилось в сообщении СК.

Жители Саратова устроили стихийный митинг у гаражей, где была найдена девочка. Они требовали выдать им задержанного. После убийства стали звучать призывы отменить мораторий на смертную казнь и приговаривать к ней за убийства детей. В частности, вернуть смертную казнь потребовали два депутата Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, а на странице Госдумы во "ВКонтакте" устроили опрос читателей о возможности вернуть смертную казнь.

Саратов СКР Татьяна Москалькова

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