На приморской верфи "Звезда" 18 иностранцев-строителей заразились COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В городе Большой Камень в Приморье 18 мигрантов, занятых в строительстве объектов судостроительного комплекса "Звезда", заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе ССК "Звезда".

Речь идет о сотрудниках компании-подрядчика АО "КККС". Заразившихся изолировали и доставили в больницу в Находке, сказал представитель ССК. Всех, кто с ними контактировал, расселили в отдельный блок стройгородка и отправили сдавать анализы.

Информированный источник сообщил агентству, что госпитализированы граждане Китая.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов.

В апреле профильный вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что на российских стройках нет проблем с мигрантами в условиях пандемии коронавируса. По его словам, на стройках проводится профилактика распространения инфекции, кроме того, многие рабочие не могут уехать из России из-за закрытых границ.

В сентябре Хуснуллин говорил, что на строительных площадках страны возник дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. По оценкам Минстроя, регионам не хватало в общей сложности 100 000 рабочих для строительных объектов.