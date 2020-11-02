Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

На приморской верфи "Звезда" 18 иностранцев-строителей заразились COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В городе Большой Камень в Приморье 18 мигрантов, занятых в строительстве объектов судостроительного комплекса "Звезда", заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе ССК "Звезда".

Пандемия коронавируса

Речь идет о сотрудниках компании-подрядчика АО "КККС". Заразившихся изолировали и доставили в больницу в Находке, сказал представитель ССК. Всех, кто с ними контактировал, расселили в отдельный блок стройгородка и отправили сдавать анализы.

Информированный источник сообщил агентству, что госпитализированы граждане Китая.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов.

В апреле профильный вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что на российских стройках нет проблем с мигрантами в условиях пандемии коронавируса. По его словам, на стройках проводится профилактика распространения инфекции, кроме того, многие рабочие не могут уехать из России из-за закрытых границ.

В сентябре Хуснуллин говорил, что на строительных площадках страны возник дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. По оценкам Минстроя, регионам не хватало в общей сложности 100 000 рабочих для строительных объектов.

Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Приморье Большой Камень Находка ССК Звезда Китай коронавирус Роснефть Газпромбанк КККС

Новости по теме

Новости

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Пандемия коронавируса

Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');