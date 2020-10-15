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Хуснуллин предложил решение проблемы нехватки мигрантов на стройках в Приамурье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил решить проблему нехватки мигрантов на стройках Амурской области, перепрофилировав местных специалистов. Он сказал это на встрече с губернатором региона Василием Орловым.

Экономический кризис

Губернатор объяснил значительное сокращение иностранной рабочей силы пандемией и закрытием границ. По его словам, в регионе ведется большая работа по профориентации и подготовке новых кадров в учебных заведениях региона, но дефицит строителей может негативно сказаться на объемах ввода жилья. Орлов подчеркнул, что они могут быть меньше, чем запланированные до конца 2020 года 225 тыс. кв.м.

Хуснуллин также назвал заниженными плановые показатели в регионе по вводу жилья и потребовал их значительно увеличить.

В середине сентября Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. По оценке замминистра строительства Никиты Спасишина, регионам не хватает 100 000 рабочих на стройках.

Хроника 27 января – 15 октября 2020 годаЭкономический кризис
Марат Хуснуллин Василий Орлов Амурская область Минстрой коронавирус

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