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Минстрой попросит разрешить завозить в Россию мигрантов на стройки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минстрой России предложит правительству разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из ближнего зарубежья на стройки, чтобы избежать переноса сроков строительства, заявил на конференции Forbes замглавы ведомства Никита Стасишин.

Экономический кризис

Он уточнил, что министерство собирается в конкретных случаях просить разрешение ввезти определенное число рабочих по списку, если будет видеть, что отток рабочей силы влияет на сроки.

Пока это только предложение, и оно обсуждается с Роспотребнадзором и ФМС, отметил чиновник.

"Это не будет массово, это будет только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов", - подчеркнул замминистра.

В середине сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Стасишин ранее сообщал, что регионы испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на строительных площадках.

Хроника 27 января – 27 октября 2020 годаЭкономический кризис
Минстрой Москва ФМС Роспотребнадзор Никита Стасишин Марат Хуснуллин коронавирус

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