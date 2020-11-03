Аэропорт "Шереметьево" утвердил скидки для авиакомпаний

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Шереметьево" утвердило скидки по тарифам на обслуживание авиакомпаний, сообщил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин на вебинаре "Вопреки пандемии: развитие инфраструктуры гражданской авиации России".

Таким образом предприятие рассчитывает поддержать перевозчиков, добавил он.

Основная базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот".

В последний раз "Шереметьево" повышало тарифы для перевозчиков в январе этого года. Других индексаций в этом году не планируется, заявляли ранее в пресс-службе аэропорта.