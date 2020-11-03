Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 870 394+361 162

Аэропорт "Шереметьево" утвердил скидки для авиакомпаний

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Шереметьево" утвердило скидки по тарифам на обслуживание авиакомпаний, сообщил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин на вебинаре "Вопреки пандемии: развитие инфраструктуры гражданской авиации России".

Экономический кризис

Таким образом предприятие рассчитывает поддержать перевозчиков, добавил он.

Основная базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот".

В последний раз "Шереметьево" повышало тарифы для перевозчиков в январе этого года. Других индексаций в этом году не планируется, заявляли ранее в пресс-службе аэропорта.

Хроника 27 января – 03 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Шереметьево Аэрофлот Андрей Никулин коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Новосибирским больницам разрешили не оказывать плановую помощь при COVID-загрузке

Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Совфед встревожили проблемы с поставкой вакцин от гриппа в регионы РФ

В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Мишустин поручил создать Федеральный центр по обеспечению людей лекарствами

Правительство упростило систему маркировки лекарств

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');