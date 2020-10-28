"Аэрофлот" зафиксировал высокий спрос на зарубежные рейсы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" фиксирует высокий спрос на рейсы по разрешенным зарубежным направлениям, вместо узкофюзеляжных самолетов использует на них широкофюзеляжные, заявил глава компании Виталий Савельев.

"У нас заполняемость очень хорошая, даже на, скажем так, небольших рейсах мы сейчас используем в основном дальнемагистральные машины. И я могу вам сказать про заполняемость, например, в Женеву: мы всегда летали на узкофюзеляжном самолете, на A320, например, сейчас мы ставим либо 330-ый, либо даже "трипл севен" (Boeing 777 - ИФ), где 402 кресла, и заполняемость до 380-ти кресел, включая весь бизнес-класс", - сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Говоря о перспективах полноценного открытия рейсов в Европу, которые в прошлом году обеспечили около 30% выручки группы, Савельев выразил надежду, что это произойдет "с конца зимы, в феврале-марте".

"Европа каждые две недели рассматривала, сейчас, может, пересмотрит порядок открытия своих границ для всех авиакомпаний, включая российские. Посмотрите: мы в Женеву полетели, мы в Лондон полетели. У нас очень много рейсов грузопассажирских. (...) Мы берем наших людей, кто хочет вернуться, иностранцев, кто имеет право (приехать в РФ - ИФ), и вы знаете, заполняемость удивительна - до 70%. Это тоже бизнес. Это тоже помогает нам держаться на плаву, и это всем нам помогает выжить", - добавил глава "Аэрофлота".

Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии COVID-19 в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября - в Японию.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.