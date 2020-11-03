Начальник полиции в Псковской области избил подчиненного

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Начальник полиции в городе Себеже (Псковская область) подозревается в превышении должностных полномочий в отношении подчиненного, сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

Дело в отношении начальника полиции межмуниципального отдела МВД "Себежский" расследуется по ст.286 ч.3 п. "а", "в" УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

По данным СКР, инцидент произошел 26 октября. Подозреваемый избил подчиненного в здании отделения полиции, в результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Происшествие "было замаскировано под несчастный случай", говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что по результатам следствия будет дана правовая оценка действиям соответствующих сотрудников органов внутренних дел "на предмет возможного укрытия тяжкого должностного преступления от учета" и противодействия следствию.