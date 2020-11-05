Десятилетняя девочка пропала в Волгоградской области
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ребенок пропал в одном из сел Клетского района Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ночь на 5 ноября в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома десятилетней школьницы.
В поисках девочки принимают участие полицейские, кинологи, волонтеры и представители местной администрации.