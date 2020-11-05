Пропавшую в Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тело пропавшей накануне вечером в Клетском районе Волгоградской области десятилетней девочки нашли в лесу недалеко от дома, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительным данным, ее смерть носит криминальный характер. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Установлен и задержан человек, причастный к совершению преступления .

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка - десятилетней школьницы.

В поисках девочки принимали участие полицейские, кинологи, волонтеры и представители местной администрации.

Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).