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Офицер в Петербурге добился в суде отмены запрета носить бороду

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге гарнизонный военный суд признал незаконным устный приказ командира войсковой части, который запретил подчиненному офицеру носить бороду. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Это решение принято по административному иску офицера, который также просил запретить его командиру отдавать приказы, не связанные с воинской службой.

Истец указал, что он служит по контракту больше 20 лет и 17 лет носит бороду. На всех документах, удостоверяющих личность, он сфотографирован с бородой. Общевоинский устав ВС России не запрещает носить бороду, добавил он. Борода не мешает ему носить маску, снаряжение и не нарушает личную гигиену, так как он за ней ухаживает.

По его словам, командир части запрещает ему носить бороду и за ношение бороды не раз привлекал его к дисциплинарной ответственности.

Представитель ответчика иск не признал. Он обратил внимание, что в материалах дела нет приказа, который оспаривал офицер. Во-вторых, он отметил, что отсутствие в уставе запрета носить бороду не означает, что она разрешена. В-третьих, он сообщил, что офицер прибывал к командиру небритым и получил устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены.

Суд установил, что командир трижды устраивал разбирательства с истцом из-за бороды и объявил ему выговор за неисполнение устных распоряжений побриться.

Устный запрет на бороду суд признал незаконным. Просьбу запретить командиру давать приказы, не имеющие отношения к службе, суд оставил без удовлетворения.

Петербург

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