Водительские права и СТС теперь можно предъявить через Мах

В МВД советуют иметь при себе и бумажные документы на случай сбоев с интернетом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автовладельцы теперь могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода через мессенджер Max, сообщило Минцифры.

"Для этого достаточно открыть Цифровой ID и показать сотруднику полиции QR-код, - сказали в ведомстве. - Для корректной проверки QR-кода необходимо подключение к интернету".

"Электронный документ действует наравне с бумажным. Использовать его можно по желанию", - подчеркнули в Минцифры.

Чтобы предъявить QR-код нужно открыть на мобильном устройстве мессенджер Mах, войти в Цифровой ID внизу экрана, где перейти в раздел "Транспорт" и выбрать нужный документ для предъявления. После этого - нажать "Предъявить" и показать экран с QR-кодом сотруднику Госавтоинспекции, который отсканирует QR-код и увидит подтвержденные данные.

"Документы в Цифровом ID подтягиваются из личного кабинета Госуслуг. Чтобы его создать нужна подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права и СТС. Данные надежно защищены, использовать их может только владелец документов", - отметили в министерстве.

"В случаях, если предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией сведений из водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства невозможно, обязанность передавать для проверки сотруднику полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе сохраняется", - заявила представитель МВД Ирина Волк.

Полноценная реализация альтернативной возможности предъявления водительских документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой интернет-связи. Это не всегда возможно. Поэтому МВД рекомендует водителям иметь при себе водительские документы в бумажном виде.

"Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи", - сказала Волк.