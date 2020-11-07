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Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ

Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ
В аэропорту Стамбула
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Интенсивность полетов в Турцию пока остается неизменной, однако вскоре число рейсов может быть перераспределено в пользу ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь для чартерных рейсов, в пользу ОАЭ", - сказал источник.

Собеседника агентства уточнил, что это решение связано с особенностями туристического рынка: на турецких курортах заканчивается высокий сезон, спрос на чартеры снижается, в то время как в ОАЭ, напротив, зимой турпоток традиционно растет.

При этом общий объем перевозок сокращать не планируется.

Ранее источник в одном из турецких перевозчиков сообщил, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона.

Ранее в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% "привозных" случаев заражения коронавирусом приходится на тех, кто отдыхал в Турции.

Турция ОАЭ

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