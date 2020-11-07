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РЖД вывезет из Астраханской области застрявших на границе мигрантов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Три дополнительных вагона поезда Волжский-Ташкент выделены для вывоза мигрантов. Около трех недель они находятся на границе в Астраханской области из-за того, что Казахстан закрыл въезд в страну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской железной дороги.

"Поезд со станции Волжский отправится вечером 11 ноября. Перед этим всем прибывшим туда на автобусах из Астраханской области гражданам Узбекистана продадут билеты: строго по консульским спискам. Вывоз застрявших в России граждан Узбекистана будет осуществляться в соответствии с международными договоренностями между правительствами России и Узбекистана", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что вывозить будут тех, кто согласится оставить свои машины в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что более 200 граждан Узбекистана на 130 автомобилях находятся в районе пропускного пункта Караозек в Красноярском районе. Большинство из мигрантов прибыли из Москвы и других городов центральной России, где были заняты в сфере строительства или работали таксистами.

По одной из версий, трудовых мигрантов намеренно дезинформировали о возможности проехать через территорию Казахстана на родину на автотранспорте. Законным способом пересечь границы можно лишь специальным авиарейсами из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга и железнодорожным транспортом со станции Волжская в Волгоградской области.

Было составлено 16 протоколов о нарушении правил пребывания на территории России.

Астраханская область

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