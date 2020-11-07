В Екатеринбурге загорелся склад с парфюмерией и бытовой химией

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Склад с парфюмерией и бытовой химией горит в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России в субботу.

"В Екатеринбурге по улице 8 марта 267 горит здание склада, где предположительно находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия",- сказали в ведомстве.

Там отметили, что на данный момент пожар локализован на площади 1500 кв.м.

"Пострадавших нет. Для координации сил и средств на месте развернут оперативный штаб", - отметили в МЧС.