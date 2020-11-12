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Россельхознадзор отрицает сложности с экспортом подсолнечника

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не заметил сложностей с экспортом подсолнечника, фитосанитарные сертификаты экспортерам выдаются в рабочем режиме, заявила служба. Так там прокомментировали публикацию "Коммерсанта" о том, что территориальные органы службы стали затягивать выдачу этих документов.

"Фитосанитарные сертификаты выдаются в рабочем режиме в соответствии с утвержденным порядком при условии полного соответствия отгружаемых партий требованиям стран-импортеров, в том числе и об обязательных исследованиях на отсутствие ГМО", - заверил Россельхознадзор.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке сообщил, что у экспортеров подсолнечника возникли сложности с получением сертификатов на поставки после сообщений о возможном повышении вывозной пошлины на эту культуру с нынешних 6,5% до 30% с января 2021 года.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подтвердил, что участники рынка заметили "формализацию подхода" к выдаче фитосанитарных сертификатов, что может привести к увеличению сроков получения документов, простою судов и и другим проблемам. Он также отметил, что после заявления Минэкономразвития о возможном введении разрешительного порядка вывоза подсолнечника и повышении экспортных пошлин, с прошлой недели культура подорожала с 36 000 до 40 000 рублей за тонну.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал неурожай подсолнечника. В октябре цены на культуру били рекорды.

Масложировой союз, в который входят крупнейшие переработчики подсолнечника (ГК "Русагро", ЭФКО, НМЖК, "Юг Руси" и другие) призвал принять меры, чтобы из страны не начали массово вывозить масличные после решения Турции обнулить импортную пошлину на подсолнечник.

Россельхознадзор Турция Минэкономразвития Минсельхоз Дмитрий Рылько ИКАР

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