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Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Задержание мэра Томска, увольнение главы ЦИК Петербурга, решение суда по почтовым бюллетеням в Пенсильвании

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источник "Интерфакса" сообщил о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Собеседник агентства не уточнил причину задержания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

- Глава петербургского ЦИК Виктор Миненко уволен спустя сутки после награждения орденом. Соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Днем ранее он же вручил Миненко орден Почета, чем удивил главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

- Трамп своим указом запретил физ- и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Указ вступит в силу 11 января 2021 года. Запрет, по мнению Трампа, необходим, поскольку Китай использует американские инвестиции, чтобы укреплять обороноспособность и "напрямую угрожать США".

- Апелляционный суд Пенсильвании постановил не учитывать часть бюллетеней. Речь идет о бюллетенях избирателей, которые голосовали по почте и не успели в установленный срок подтвердить свою личность. Иск с таким требованием ранее подал предвыборный штаб Трампа.

- Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией. Встреча, которая прошла в Кишиневе, закончилась со счетом 0:0.

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