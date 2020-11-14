На Камчатке сообщили о длительных поисках пропавшего геолога

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут жителя Петропавловска-Камчатского, прибывшего в Усть-Камчатский район (восточное побережье полуострова - ИФ) в составе геологической группы для проведения изыскательских работ и пропавшего там в начале ноября, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"Для поисков мужчины на место происшествия прибыли сотрудники Камчатского спасательного центра, в составе которой один кинологический расчёт, а также оперативно-следственная группа. В течение пяти дней спасатели обследовали более 13 квадратных километров и 39 километров прибрежной полосы Камчатского залива. Кроме того, для поисков был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России - с воздуха спасатели Камчатского спасцентра обследовали лесной массив на удалении 30 км от лагеря геологов до предгорий Восточного хребта", - говорится в сообщении.

С помощью авиации обследовано около 225 кв. км территории. Поиски пока результатов не дали, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия.

Поиски продолжаются.