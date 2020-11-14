На Новый год между Петербургом и Ярославлем запустят 2-этажный поезд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Двухэтажный "Новогодний экспресс" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Ярославлем, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Он будет сформирован из десяти двухэтажных купейных вагонов. Поезд будет курсировать ежедневно с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 13:15, прибывать в Ярославль в 22:05, время в пути составит 8 часов 50 минут. Время отправления из Ярославля - 14:25, прибытие в Санкт-Петербург в 23:02, время в пути - 8 часов 37 минут.

Предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.