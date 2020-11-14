Три человека задержаны в Петербурге за аферы с квартирами умерших

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала трех человек по делу о крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Задержаны двое мужчин, 46 и 44 лет, и ранее судимая 37-летняя женщина, которую следователи считают лидером. Им уже предъявлены обвинения.

По версии следствия, злоумышленники занимались квартирным мошенничеством. Установлена их причастность к трем эпизодам: на улицах Руставели, Дыбенко и Ушинского. Эти преступления были совершены в период с 2013 года по 2019 год. Общий ущерб составил 8,3 млн рублей.

Во всех случаях фигуранты действовали по одной схеме: получив информацию о смерти владельца, предоставляли нотариусу поддельные документы о родстве и получали свидетельство о праве на наследство, после чего регистрировали право собственности на квартиру. В ином случае имущество признавалось бы выморочным и перешло государству, пояснили в полиции.