Росприроднадзор выявил нарушения на Омском НПЗ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор нашел 70 нарушений после внеплановой проверки объектов АО "Газпромнефть - Омский НПЗ", сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в период с 13 октября по 10 ноября.

В частности было установлено, что в период неблагоприятной погоды в Омске на НПЗ не проводится аналитический (количественный химический анализ, КХА) контроль величин выбросов источников, вносящих максимальные вклады в загрязнение атмосферы.

Омский НПЗ обеспечивает нефтепродуктами Сибирь и Урал, поставки с завода также идут в Казахстан. Объем переработки - 20,998 млн тонн нефти в год, глубина переработки - 90,89%, выход светлых нефтепродуктов - 71,04%.

Специалисты установили выброс этилбензола на установке по обезвреживанию нефтешламов. Также выявлены превышения выбросов вредных загрязняющих веществ: по диоксиду азота в 3,6 раза, по оксиду азота в 7,05 раза, оксиду углерода в 1,5 раза, а также наличие неучтенного в инвентаризации вещества - метана.

Также Росприроднадзор указывает на неправильный расчет платы за выброс гидроксиметилбензола за 2019 год.

Росприроднадзор также указывает, что Омский НПЗ ввел в эксплуатацию ряд объектов (в том числе установку замедленного коксования, блоки очистки газов регенерации каткрекинга, а также технологического конденсата, установку конденсации паров углеводородов) без соответствующего заключения Росприроднадзора.

Наряду с этим, НПЗ допускает хранение ртутьсодержащих отходов с нарушениями.

Росприроднадзор также установил, что нарушена целостность бетонного основания площадки безтарного размещения серы на территории предприятия.

По результатам проверки, а также после проведения необходимых исследований и испытаний служба составила акт проверки и выдала предписание об устранении нарушений.

В пресс-службе Омского НПЗ "Интерфаксу" сообщили, что специалисты завода анализируют информацию, представленную Росприроднадзором. "Предприятие, находясь в консультации с ведомством, готовит возражения и представит свою позицию в установленном законом порядке", - сообщил представитель НПЗ.