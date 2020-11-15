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Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Соглашение о свободной торговле, новый митинг в Минске и песок с костями в Иркутской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19. В Москве суточный прирост составил 6271. За сутки в стране скончались 352 пациента.

- Страны АСЕАН подписали крупнейшее соглашение о свободной торговле. Документ формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

- Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района. Армения до 15 ноября должна была вернуть этот район Азербайджану. Там есть только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, к тому же погодные условия ухудшаются, а география и рельеф местности сложный. Срок вывода военных и населения перенесен на 25 ноября.

- Очередной митинг оппозиции прошел в Минске. По данным наблюдателей, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, акция стала одной из самых малочисленных. При этом, по оценкам правозащитников, число задержанных приближается к рекордному и составило уже более 750 человек. При разгоне акции милиция применяла спецсредства, задерживала журналистов, в том числе российских СМИ, которых впоследствии отпустили.

- Трамп написал в твиттере, что Байден выиграл благодаря подлогу. Позднее действующий президент США уточнил, что он не признавал поражения, а победителем его соперник является только в глазах фейковых СМИ.

- Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями. По предварительной версии, организация, боровшаяся с гололедом по заказу местной администрации, взяла песок возле старого кладбища.

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