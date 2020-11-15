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Трамп фактически признал победу Байдена на выборах президента в США

Трамп фактически признал победу Байдена на выборах президента в США
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что победу на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, одержал его соперник демократ Джо Байден, однако повторил, что победа Байдена обусловлена "мошенничеством" в ходе подсчета голосов.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп в своем твиттере.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.

При этом на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, до сих пор не признавал поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 15 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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