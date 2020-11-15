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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
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В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки увеличилось на 22 572, сообщает оперштаб.

В Москве 6271 новый инфицированный.

За весь период пандемии в стране выявлено уже 1 млн 925 825 эпизодов заболевания.

Скончались за сутки 352 пациента в РФ. Общее число жертв выросло до 33 186.

Поправились и выписаны 1 млн 439 985 человек за все время, в том числе 14 456 - за сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 452 654.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Петербурге уже почти 2 тысячи заболевших за сутки: 1944 новых эпизода за сутки.

Кроме того, еще 812 в Московской области, 412 - в Нижегородской области, 358 - в Карелии, 343 - в Архангельской области, 333 - в Свердловской области, 328 - в Красноярском крае, 315 - в Ростовской области, 308 - в Воронежской области. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 300.

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