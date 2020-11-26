В Москве создана онлайн-система контроля за наличием лекарств в аптеках

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие 1-2 недели в столице заработает онлайн-система по отслеживанию наличия лекарств в аптеках.

"Мы создали систему контроля за наличием популярных лекарств. Видим, в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам выстраиваем систему, чтобы контролировать в режиме онлайн наличие лекарств в каждой аптеке", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

Он отметил, что министерство промышленности РФ активно занимается дополнительным выпуском лекарств, "причем увеличив их объем по некоторым в два-три и в семь раз". "Я думаю, что по стране дефицит в течение нескольких недель будет ликвидирован", - добавил Собянин.

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