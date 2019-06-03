Суд арестовал экс-губернатора Конькова по делу о хищении 700 млн рублей

Бывший руководитель Ивановской области просил отправить его под домашний арест

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 30 июля бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Его заподозрили в мошенническом хищении около 700 млн рублей.

Адвокаты бывшего чиновника просили не арестовывать его или направить его под домашний арест, который он мог бы отбывать в квартире сына в Балашихе. Сам Коньков также просил назначить ему щадящую меру пресечения и ссылался на имеющиеся у него заболевания.

Судья Евгения Николаева их просьбу отклонила. Она согласилась с доводами следствия о том, что, оставшись на свободе, коньков может попытаться скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить доказательства.

Конькова задержали в Иванове 31 мая. По версии следствия, он и глава компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин похитили вверенные экс-губернатору бюджетные средства на общую сумму около 700 млн рублей, перечислив их на счета структур, входящих в группу "Продо".

Гришина также задержали и арестовали.

Коньков вину отрицает.

По данным информированного источника "Интерфакса", Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам по выделению "Ивановскому бройлеру" 750 млн рублей из бюджета и в других преступлениях.

Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2013 года он стал врио губернатора после отставки Михаила Меня. В сентябре 2014 года он выиграл губернаторские выборы. Срок его полномочий истекал в 2019 году, но он в 2017 году ушел в отставку по собственному желанию.

С 1996 года Коньков занимался бизнесом, в частности, руководил Ивановским текстильным объединением.