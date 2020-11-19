Суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для экс-губернатора Меня

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Меня меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Ранее по указанному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин", - сказала Петренко.

По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - сказала представитель СКР.

О причастности Меня к этому преступлению в среду сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила сенаторов разрешить привлечение Меняв качестве обвиняемого, его задержание и применение в отношении его меры пресечения в виде запрета определенных действий. Совет Федерации дал генпрокурору на это свое согласие.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением. По словам его адвоката Мурада Мусаева, Мень намерен давать следствию развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.