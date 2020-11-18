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Уборщицу будут судить в Петербурге за работу без маски в пустом самолете

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Колпинский суд Петербурга зарегистрировал материалы о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства уборщицей самолета в аэропорту Пулково, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

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Как следует из материалов, специалист службы бытового обслуживания воздушных судов ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) Наталья Еременко, "нарушила санитарные правила и гигиенические нормативы, а именно: не использовала средство индивидуальной защиты (маску) при уборке Boeing 737-800 VP-BSA". Это нарушение обнаружили инспекторы Ространснадзора.

Еременко вменяется правонарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, максимальная санкция которой в отношении гражданина предполагает штраф до 40 тыс. рублей.

Дело передано судье и к рассмотрению пока не назначено.

Петербург

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