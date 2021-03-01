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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
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В Петербурге суд остановил работу четырех ковид-лабораторий

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что через суд добилось приостановки работы четырех лабораторий, имеющих право делать тесты на COVID-19. Поводом стали нарушения требований санитарного законодательства.

Всего в городе в январе и феврале прошли внеплановые проверки 37 лабораторий, государственных и частных. В проверках участвовали сотрудники Северо-Западной противочумной станцией Роспотребнадзора.

Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены во всех лабораториях, по фактам нарушений были возбуждены дела по ч.1 и 2 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения .

Какие именно лаборатории были вынуждены прекратить работу, в управлении не уточнили, но заверили, что сейчас в этих организациях устраняют допущенные нарушения.

На 1 декабря в Петербурге работали 49 лабораторий с правом выдавать окончательный результат исследования на коронавирус.

Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Роспотребнадзор коронавирус

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