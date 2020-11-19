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Что произошло за день: четверг, 19 ноября

Антирекорды коронавируса, блокировка Youtube и зомби-банки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса: суточный прирост новых заболевших составил 23 610 случаев, что является максимальным за весь период пандемии, так же как и 463 подтвержденных летальных исхода, при этом зафиксировано рекордное количество выписанных - 25 573.

- Коронавирус продолжил стремительно распространяться в странах Азии, власти вводят дополнительные ограничения.

- Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых. У них реже появлялись побочные реакции, а иммунная была такой же.

- Михаилу Меню на два месяца запретили покидать место проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и использовать интернет. Аудитора Счетной палаты обвиняют в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, когда он ее возглавлял.

- В Думу внесен законопроект о блокировке интернет-порталов за цензуру российских СМИ. Среди таковых авторы перечислили, например, Twitter, Facebook и Youtube.

- Патриарх Сербский Ириней жив, но находится в тяжелом состоянии. Ранее в сербских СМИ появились известия о кончине предстоятеля.

- Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии. Высокие уровни задолженности приведут к появлению "зомби-банков и зомби-компаний".

- Белорусскую чемпионку мира Марину Арзамасову уволили с работы. Ранее она подписала письмо с требованиями отменить результаты выборов и прекратить насилие, однако позже отозвала свою подпись.

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