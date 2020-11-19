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СМИ сообщили о кончине Сербского патриарха от коронавируса

СМИ сообщили о кончине Сербского патриарха от коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Сербский Ириней скончался в четверг в возрасте 90 лет в военном госпитале "Карабурма" в Белграде, где проходил лечение от коронавируса, сообщает сайт Novosti.rs.

Предстоятель Сербской православной церкви был госпитализирован 4 ноября, и изначально предполагалось, что он будет выписан через две недели. В минувшее воскресенье его состояние несколько осложнилось, но было стабилизировано, речь шла об ухудшении из-за COVID-19 хронической сердечной недостаточности.

Сегодня днем сайт СПЦ вновь сообщил об ухудшении состояния патриарха, и вскоре пришли известия о его смерти.

Патриарх Ириней родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. По окончании университета служил в армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского.

22 января 2010 года в Белграде, в первый день работы Архиерейского Собора Сербской церкви, был избран новым патриархом.

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