Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская TPG Capital вышла из состава акционеров транспортной группы FESCO, принадлежавшие ей 17,4% акций приобрел бизнесмен, совладелец Локо-банка Михаил Рабинович, сообщила FESCO.

Сделка прошла на рыночных условиях, говорится в сообщении.

Партнер Рабиновича Андрей Северилов уже вошел в совет директоров группы по решению повторного годового собрания акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы FESCO).

Совет покинули его бывшая председатель Лейла Маммедзаде, бывший президент FESCO Александр Исурин, председатель совета директоров GHP Group Гарбер и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий Швец.

В совет были избраны 9 человек, в том числе президент FESCO Аркадий Коростелев и представители акционеров, контролирующих 33,9% капитала компании - это владельцы ООО "Новаторинвест" Евгений Мельников и ООО "Наутилус" Ян Близнец. В совет также вошли Андрей Северилов, Юлия Васильева, Александр Тимченко, Александр Минеев, Дмитрий Тихонов и Вячеслав Плотский.

Представитель TPG Capital Дмитрий Швец не стал комментировать сделку.

Как сообщалось, в конце сентября совладелец FESCO Зиявудин Магомедов заявил о том, что председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение годового собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании. Менеджмент FESCO назвал заявление от имени акционера группы попыткой спекуляции и распространением не соответствующей действительности информации.

В начале октября стало известно, что GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% акций транспортной группы FESCO. Бизнесмен не раскрыл покупателя и условия сделки, сославшись на соглашение о конфиденциальности. По итогам торгов на "Московской бирже" 2 октября 23,8% FESCO стоили около 6,5 млрд руб.

При этом FESCO раскрыла компании, представляющие интересы новых акционеров, контролирующих 33,9% капитала компании, которые в совместном заявлении опровергли заявление Магомедова о рейдерском захвате компании. Одна из этих компаний могла приобрести пакет Гарбера, говорил источник РБК.

Подписи под заявлением поставили руководители трех компаний, представляющих интересы акционеров ДВМП - это московские ООО "Новаторинвест" и ООО " Наутилиус", а также Domidias Ltd (Британские Виргинские острова).

В FESCO не комментировали, интересы каких акционеров представляют компании. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Новаторинвест" и ООО "Наутилус" до 30 сентября был член совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) и вице-президент по железнодорожному дивизиону FESCO Айдемир Усахов, новыми владельцами компаний стали Евгений Мельников и Ян Близнец.

По данным "СПАРКа", Мельников также является генеральным директором ООО "Холдинговая компания Давинчи", основным бенефициаром которой указан Рабинович (80%), еще 20% в компании у Андрея Северилова. В июне 2020 года Северилов продал ООО "Давинчи Тревел" Виктории Новиковой, ей также принадлежит ООО "Агро Трейдинг", которую возглавляет новый владелец "Наутилуса" Близнец.

Магомедов позже назвал сделку по покупке группой инвесторов почти 34% акций FESCO незаконной. "Продавцы прекрасно осведомлены обо всех обстоятельствах своего владения, о том, что эта сделка является недействительной, так как нарушает те коммерческие договоренности, которые имелись между сторонами, и это, несомненно, будет предметом юридического разбирательства", - сказал он "Новой газете".