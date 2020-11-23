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В Петербурге конфликт в родительском чате закончился стрельбой

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Конфликт между родителями в Выборгском районе Петербурга привел к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации очевидцев, 21 ноября во дворе дома по проспекту Тореза около 10 человек устроили драку. В полицию были доставлены шестеро мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. На месте конфликта изъяли газовый и травматический пистолеты, гильзы. К разбирательству на улице привел конфликт в родительском чате.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержан 28-летний мужчина. В отношении всех участников инцидента составлены протоколы за мелкое хулиганство.

По данным источника "Интерфакса", среди задержанных есть уроженцы Абхазии.

Это не первый конфликт из-за ссоры в родительском чате на фоне перевода части школьников на удаленную учебу из-за коронавируса в России.

Так в начале ноября в Волгограде после ссоры в родительском чате был избит 41-летний мужчина. Он скончался в результате полученных травм. Предполагаемый виновник преступления заявил, что погибший оскорбил его сестру.

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