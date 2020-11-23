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Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о компенсации морального вреда

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который осужден на 7,5 лет колонии, отказались от исковых требований о компенсации морального вреда.

"Заявлено ходатайство об отказе от исковых требований. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения определения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Представитель потерпевших Александр Добровинский объяснил отказ от исковых требований их удовлетворением стороной ответчика.

"Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова", - сообщил Добровинский.

По его словам, это письма, написанные лично Ефремовым каждому из потерпевших. "В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности", - сказал Добровинский.

После приговора актеру потерпевшие – вдова, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова заявили гражданские иски на общую сумму 3 млн 111 тысяч рублей. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб на приговор артисту в Мосгорсуде, со стороны Ефремова потерпевшим выплатили 3 млн рублей.

При этом защита потерпевших заявляла, что отзывать гражданский иск в Хамовническом суде не намерена, поскольку сумма выплачена не в полном объеме.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с участием актера случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьяным, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Михаил Ефремов

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