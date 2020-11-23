Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о компенсации морального вреда

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который осужден на 7,5 лет колонии, отказались от исковых требований о компенсации морального вреда.

"Заявлено ходатайство об отказе от исковых требований. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения определения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Представитель потерпевших Александр Добровинский объяснил отказ от исковых требований их удовлетворением стороной ответчика.

"Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова", - сообщил Добровинский.

По его словам, это письма, написанные лично Ефремовым каждому из потерпевших. "В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности", - сказал Добровинский.

После приговора актеру потерпевшие – вдова, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова заявили гражданские иски на общую сумму 3 млн 111 тысяч рублей. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб на приговор артисту в Мосгорсуде, со стороны Ефремова потерпевшим выплатили 3 млн рублей.

При этом защита потерпевших заявляла, что отзывать гражданский иск в Хамовническом суде не намерена, поскольку сумма выплачена не в полном объеме.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с участием актера случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьяным, а его джип, как установило следствие, был исправен.